На Харьковщине создадут индустриальный парк с пятью производствами

В Харьковской области создадут индустриальный парк с пятью объектами химической промышленности и мусорной сортировочной линией.
Об этом 10 января на аппаратном совещании в Харьковской облгосадминистрации сообщил директор департамента экономики и международных отношений ОГА Петр Лашин.
«Валковским городским советом инициируется создание индустриального парка «Земля и вода» общей площадью 23 гектара. С этой целью разработан инвестиционный проект строительства заводов по выработке биогаза, метанола, биодизеля, уксусной кислоты и сортировочной линии мусора сметной стоимостью свыше 30 млн долларов», – сообщил Лашин.
По информации Валковской громады, индустриальный парк будет состоять из 25 корпусов разного функционального назначения (пять промышленно-производственных объектов и два складских). Ожидается, что парк создаст новые рабочие места для 500 человек.
По данным ОГА, проект уже представили потенциальным инвесторам, в частности, турецкой компании ORMAK.
В настоящее время в Харькове и области еще не реализован ни один проект индустриального парка.
Как сообщал Укринформ, в сентябре 2021 года Верховная Рада приняла изменения в закон «Об индустриальных парках», направленные на привлечение инвестиций. В частности, предполагается введение компенсации управляющим компаниям, инициаторам создания – субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков 50% затрат на присоединение к электросетям. Также вводится компенсация участникам индустриальных парков процентов по кредиту (в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства) и частичная компенсация инвестиций в создание производства, осуществленных в первые три года.
16 декабря 2021 года Верховная Рада поддержала идею налоговых стимулов для участников индустриальных парков, среди которых – освобождение от налога на прибыль на 10 лет.
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