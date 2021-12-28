Япония продлила запрет на въезд для иностранцев до конца февраля

Правительство Японии приняло решение продлить действие запрета на первичный въезд в страну иностранцев в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Запрет будет действовать до конца февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Во вторник премьер-министр Кисида Фумио представил новый пакет мер в ответ на происходящий в последнее время всплеск числа заболевших COVID-19.
«Он сказал, что данная мера пограничного контроля, которая вступила в силу в конце ноября, продолжит действовать до конца февраля. При ее реализации при необходимости будут учитываться гуманитарные соображения, а также национальные интересы», — пишет издание.
В отношении работы системы здравоохранения правительство планирует повысить прозрачность данных об уровне занятости больничных коек. В префектурах Окинава, Ямагути и Хиросима, где действуют ограничения в рамках усиленных мер борьбы с инфекцией, власти проведут проверки и обнародуют цифры. Ожидается, что остальные префектуры опубликуют свои данные в среду, 11 января.
Правительство также намерено ускорить проведение вакцинации третьей дозой пожилых людей и других людей из общего населения страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 3863 10
Бизнес Казахстана оценил убытки из-за «газовых» протестовВчера, 11:16 - 668 5
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 3357 3
Украина может получить последний транш МВФ в июне 2022 годаВчера, 10:48 - 411 3
Как события в Казахстане изменят цены на электроэнергию и газ в Украине — прогноз экспертовВчера, 21:02 - 1169 2
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 3863 10
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 3357 3
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежейВчера, 13:01 - 2462
Украина вслед за ЕС сократит срок действия сертификатов о вакцинацииВчера, 15:02 - 1493 1
Сколько Google платит своим разработчикам и другим специалистамВчера, 13:31 - 1287
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаВчера, 16:39 - 161
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 947 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 948 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2144 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2850 11