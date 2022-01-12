Xiaomi запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев

В базе одного из патентных ведомств Китая была обнаружена любопытная заявка, принадлежащая Xiaomi. Инженеры компании придумали способ размещения в смартфоне сканера отпечатков пальцев, срабатывающего в любом месте по всей площади экрана.
Предложенная Xiaomi технология позволяет разблокировать устройство, приложив подушечку пальца к любой точке на экране. Технически такой полноэкранный сканер представляет собой специальную подложку из инфракрасных светодиодов. Как только пользователь прикасается к дисплею, датчики регистрируют положение пальца и в соответствующем месте излучают свет для сканирования текстуры отпечатка.
После отражения от пальца ИК-приёмники регистрируют полученный рисунок, сравнивая его с ранее сохранённым в памяти гаджета, и разрешают либо запрещают доступ к нему.
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