Xiaomi запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев

В базе одного из патентных ведомств Китая была обнаружена любопытная заявка, принадлежащая Xiaomi. Инженеры компании придумали способ размещения в смартфоне сканера отпечатков пальцев, срабатывающего в любом месте по всей площади экрана.

Предложенная Xiaomi технология позволяет разблокировать устройство, приложив подушечку пальца к любой точке на экране. Технически такой полноэкранный сканер представляет собой специальную подложку из инфракрасных светодиодов. Как только пользователь прикасается к дисплею, датчики регистрируют положение пальца и в соответствующем месте излучают свет для сканирования текстуры отпечатка.

После отражения от пальца ИК-приёмники регистрируют полученный рисунок, сравнивая его с ранее сохранённым в памяти гаджета, и разрешают либо запрещают доступ к нему.