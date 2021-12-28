Артем Ковбель: технокомпании vs производственный сектор. Во что лучше инвестировать в 2022?

О «перегретости» цен на бумаги технологических компаний в последнее время не говорит только ленивый. Некоторые эксперты даже призывают не инвестировать в IТ-сегмент, чтобы не раздувать и без того надутые цены на акции.

Вместо этого инвесторам советуют инвестировать в производственные компании, как более благонадежные. Но так ли это?

Производственные компании замедляются

В последние годы четко прослеживается тенденция: производственные компании медленнее растут, медленнее развиваются и уровень их прибыли тоже меньше по сравнению с IТ-компаниями.

На это указывает целый ряд факторов, косвенных и не очень. Вот лишь некоторые из них:

1. Мультипликаторы. Производственные компании давно оцениваются по более низким мультипликаторам к операционной прибыли, чем технологические. Для первых они составляют х4−5, для вторых — х10.

2. Отсутствие гибкости. В условиях коронакризиса и спровоцированных им проблем с логистикой, инфляцией и скачков цен на ресурсы (особенно газа, цена на который в Европе не так давно достигала 2000 долларов) производственные компании вынуждены ограничивать и снижать темпы производства. Это приводит к снижению их прибыли и волатильности цен на акции.

Например, из-за очередного закрытия на карантин целого города в Китае, работу приостановили даже крупные заводы, такие как Shenzou International (шьет одежду для Найк и Адидас). В результате его владелец миллиардер Ма Цзяньжун только за сутки потерял 750 млн долларов.

3. Перераспределение участников списка Forbes. Вот это как раз косвенный показатель ослабления развития производственных компаний, но зато довольно яркий.

Еще лет пять назад в топ-100 самых богатейших людей мира по большей части входили владельцы и управляющие разных строительных, добывающих, энергетических и производственных компаний.

Сегодня же большинство участников списка — это люди, связанные с IТ-сегментом. Среди них есть даже основатели совсем молодых стартапов.

Более того, в списке Forbes увеличивается не только количество айтишников, но и уровень их доходов. Например, тот же Джеф Безос за 2021 год увеличил свое состояние на 64 млрд долларов.

Все это доказывает: именно технологические, а не производственные компании более инвестиционно привлекательны на данный момент. А их интеллектуальные активы отличаются большей мобильностью, масштабируемостью и защищённостью.

А что насчет «мыльного пузыря»?

Он есть, и с этим спорить бессмысленно. Но также в IТ-сфере есть и очень перспективные направления для инвестирования, на которых реально заработать и при том — с меньшими рисками. К ним можно отнести:

Решения для обеспечения конфиденциальности и кибербезопасности. Учитывая современные реалии, в таких технологиях нуждаются все участники рынка, от рядового потребителя до крупного бизнеса и государств.

Искусственный интеллект для решения бизнес-задач. Решения, основанные на ИИ-технологиях, позволяют эффективнее решать разные задачи, снижать расходы и повышать производительность в разных сферах бизнеса. Например, металлургическая компания Big River Steel с помощью ИИ научилась предсказывать рыночный спрос на сырье, а также оптимизировала затраты на производство.

Алмазный карьер Renard в Квебеке разработал умную систему по сортировке и утилизации отходов, которая улучшает качество процесса добычи алмазов. Подобное внедрение высоких технологий в производственный бизнес в последние годы наблюдается все чаще, а самое главное — эти процессы открывают огромные перспективы для всех участников рынка. Инвесторам грех этим не пользоваться.

Decision intelligence – это технологии для принятия решений. Они основаны на инструментах анализа данных с последующей их оптимизацией для выбора лучшего варианта в той или иной ситуации. Аналитики Gartner прогнозируют, что в следующие два года треть крупных организаций будет использовать такие технологии для принятия решений для повышения конкурентного преимущества.

Фактор Китая

Определенные риски для IТ-индустрии, как и в целом для мировой экономики, несет не только раздувающийся на фондовых рынках пузырь, но и ситуация в КНР.

Местное правительство там усиливает давление на технологические компании, намеренно усложняя жизнь одним (например, игровой индустрии), но при этом старательно привлекая инвестиции в другие отрасли (та же защита данных и облачные технологии).

В результате многие китайские IT-компании в течение 2021 года несли убытки. Сервис доставки еды Meituan с 1 января потерял 22,76% стоимости бумаг на бирже в Гонконге, Tencent — 19,62%, Alibaba — 50,35%.

Также в Китае ужесточают требования для IТ-компаний при проведении IPO за рубежом. И даже обсуждают отмену IPO для компаний, которые работают с пользовательскими данными.

Такие перемены нужно отслеживать и адаптироваться к ним.

И все же

Несмотря на существующие проблемы, IТ-сегмент остается одним из самых привлекательных для инвестирования.

Технологические компании показывают динамичное развитие и стабильный прирост прибыли, они лучше адаптированы к работе в условиях кризиса, чем любые другие индустрии. Такая ситуация сохранится в ближней и средней перспективе точно.

Артем Ковбель, аудитор, сооснователь, партнер компании Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP