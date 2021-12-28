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В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса

В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса

Ученые Хельсинского университета создали молекулу, которая способна защищать от заражения коронавирусом. «Биологическая маска», применяемая с помощью назального спрея, может защитить от COVID на несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба Университета Хельсинки.

«Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения», — говорится в сообщении.

Автор работы Анна Мякеля заявила, что исследования спрея с молекулой проводились на мышах. Те из них, кто получал вещество, не заболевали COVID-19, остальные же — заражались.

Принцип действия молекулы основан на блокировке белка на поверхности вирусной частицы.

В исследовании говорится, что молекула TriSb92 может быть эффективна против разных штаммов коронавируса. Использовать молекулу предлагает вместе с другими средствами от COVID-19.

По материалам РБК-Украина
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