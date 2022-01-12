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Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносы

Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносы

Эксперимент по введению обязательных пенсионных отчислений на счета работников предприятий «большой приватизации» предусматривает лишь минимальный размер взносов, а конкретные решения относительно фактического размера и принципов осуществления отчислений будут принимать сами владельцы предприятия.

Об этом в интервью 24 каналу рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, это может быть фиксированная сумма или же фиксированный процент от заработной платы, или же размер взноса может расти в зависимости от определенных условий — например, возраста человека или его стажа, или продолжительности его работы на предприятии, на определенном участке производства. Также могут быть применены любые другие принципы – это вопрос того, какие потребности в мотивации есть на предприятии.

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Человек может и по собственному желанию уплачивать взносы на свой пенсионный счет — в Украине уже есть примеры, когда предприятие строит пенсионную программу таким образом, чтобы поощрять работников к ответственному отношению к своему будущему. В частности, в случае уплаты работником пенсионных взносов с собственной зарплаты в свою пользу работодатель добавляет на его пенсионный счет такую же сумму.

Важно, что эксперимент будет касаться только тех предприятий, которые, согласно условиям продажи, сохраняют основные виды деятельности и одновременно насчитывают в своем штате более 100 работников. Будущие владельцы таких предприятий будут заключать пенсионные контракты с негосударственными пенсионными фондами и платить накопительные взносы в пользу работников. Взносы будут делаться за счет работодателя. Они не могут быть меньше 4% заработной платы работника.

К слову, согласно действующему законодательству, и работодатели, и работники имеют налоговые льготы на взносы в негосударственные пенсионные фонды. На сумму взносов не начисляется единый социальный взнос и с них не удерживают военный сбор и налог на доходы физических лиц.

По материалам Телеканал 24
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