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Инфляция в Украине ускорилась до максимума за 4 года

Инфляция в Украине ускорилась до максимума за 4 года

Потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Продукты питания в Украине за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года подорожали на 13,3%. Больше всего подорожало подсолнечное масло – на 38,8% и сахар – на 28,3%. В то же время фрукты подешевели на 10,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 9,4%, на одежду и обувь упали на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 9,8%.


Таблица: Госстат

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 4,2%, здравоохранение – на 6,1%, транспорт подорожал на 11,1%, цены на связь выросли на 7,4%, на отдых и культуру на 5,0%, образование подорожало на 17,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 9,0%.


Таблица: Госстат

В то же время, по данным статистического ведомства, в декабре в годовом измерении инфляция замедлилась по сравнению с прошлым месяцем (10,3%).

По материалам РБК-Украина
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