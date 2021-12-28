0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 262 0

Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

Завтра состоится первый в новом году аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев.

Показательной будет позиция нерезидентов. В финале ушедшего года объем их вложений в ОВГЗ сократился на 2,00 млрд грн – до 92,65 млрд.

Если в наступившем году данная тенденция продолжится, возрастет риск девальвации украинской национальной валюты.

Отметим, что по данным НБУ, международные резервы Украины на конец прошлого года составили 30,94 млрд долларов США.

За год данный показатель вырос на 6,0% (+1,80 млрд долларов).

Увеличение резервов было обеспечено привлечением внешнего финансирования и активными операциями Нацбанка на внутреннем рынке.

Сальдо активных операций НБУ на межбанке (разница между объемами покупки и продажи иностранных валют) в 2021 году составило 2,41 млрд долларов США.

Данный фактор внес весомый вклад в стабильность курса гривны, которая вошла в ТОП-10 валют по степени укрепления к доллару США.

По прогнозам Андрея Гойлова, аналитика Roboforex, на текущей неделе доллар США относительно гривны укрепится к уровню 27,65.

Единая европейская валюта, заверил нас эксперт, с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,35.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.