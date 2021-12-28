Что ждать от курса на этой неделе?

Завтра состоится первый в новом году аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев.

Показательной будет позиция нерезидентов. В финале ушедшего года объем их вложений в ОВГЗ сократился на 2,00 млрд грн – до 92,65 млрд.

Если в наступившем году данная тенденция продолжится, возрастет риск девальвации украинской национальной валюты.

Отметим, что по данным НБУ, международные резервы Украины на конец прошлого года составили 30,94 млрд долларов США.

За год данный показатель вырос на 6,0% (+1,80 млрд долларов).

Увеличение резервов было обеспечено привлечением внешнего финансирования и активными операциями Нацбанка на внутреннем рынке.

Сальдо активных операций НБУ на межбанке (разница между объемами покупки и продажи иностранных валют) в 2021 году составило 2,41 млрд долларов США.

Данный фактор внес весомый вклад в стабильность курса гривны, которая вошла в ТОП-10 валют по степени укрепления к доллару США.

По прогнозам Андрея Гойлова, аналитика Roboforex, на текущей неделе доллар США относительно гривны укрепится к уровню 27,65.

Единая европейская валюта, заверил нас эксперт, с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,35.