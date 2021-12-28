Суд наложил арест только на те доли активов «Прямого» і «5 канала», которые принадлежат Порошенко — ГБР

Телеканалом «Прямой» и «5 каналом» владеют несколько бенефициаров, поэтому Печерский райсуд Киева наложил арест только на те доли этих медиа, которые принадлежат экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

«Суд арестовал имущество, которое, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому реестру юридических лиц, принадлежит ему на правах собственности. Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее. В СМИ появилась информация, что суд арестовал активы телеканалов „5 канал“ и „Прямой“, владельцем которых является медиахолдинг „Свободные Медиа“. ГБР заявляет, что эта информация является манипулятивной и не соответствует действительности. Оба канала могут свободно продолжать свою работу. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений их деятельности не произошло», — сказала она.

По словам Сапьян, «на самом деле, согласно решению суда, арестованы доли в уставном капитале ООО и дочернего предприятия, бенефициарным владельцем которых является народный депутат Петр Порошенко».

Пресс-секретарь ГБР также заверила, что арест не является отчуждением и ограничения деятельности «5 канала» и телеканала «Прямой» не произошло.

Напомним, 6 декабря Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества экс-президента Петра Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

В Офисе Генпрокурора в этой связи заявили, что суд принял решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, которое принадлежит ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

В то же время в партии «Европейская солидарность» сообщили, что, кроме имущества лидера политсилы Порошенко, суд арестовал также активы телеканалов «Прямой» и «5 канал».

Порошенко сейчас находится за границей и планирует вернуться в Украину 17 января.

Ранее стало известно, что Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Экс-президенту Петру Порошенко 20 декабря объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками СБУ расследуют уголовное производство в отношении организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и финансирования террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Производство ведется ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (содействие деятельности террористической организации) УКУ.