Суд наложил арест только на те доли активов «Прямого» і «5 канала», которые принадлежат Порошенко — ГБР

Телеканалом «Прямой» и «5 каналом» владеют несколько бенефициаров, поэтому Печерский райсуд Киева наложил арест только на те доли этих медиа, которые принадлежат экс-президенту Петру Порошенко.
Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
«Суд арестовал имущество, которое, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому реестру юридических лиц, принадлежит ему на правах собственности. Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее. В СМИ появилась информация, что суд арестовал активы телеканалов „5 канал“ и „Прямой“, владельцем которых является медиахолдинг „Свободные Медиа“. ГБР заявляет, что эта информация является манипулятивной и не соответствует действительности. Оба канала могут свободно продолжать свою работу. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений их деятельности не произошло», — сказала она.
По словам Сапьян, «на самом деле, согласно решению суда, арестованы доли в уставном капитале ООО и дочернего предприятия, бенефициарным владельцем которых является народный депутат Петр Порошенко».
Пресс-секретарь ГБР также заверила, что арест не является отчуждением и ограничения деятельности «5 канала» и телеканала «Прямой» не произошло.
Напомним, 6 декабря Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества экс-президента Петра Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.
В Офисе Генпрокурора в этой связи заявили, что суд принял решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, которое принадлежит ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.
В то же время в партии «Европейская солидарность» сообщили, что, кроме имущества лидера политсилы Порошенко, суд арестовал также активы телеканалов «Прямой» и «5 канал».
Порошенко сейчас находится за границей и планирует вернуться в Украину 17 января.
Ранее стало известно, что Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Экс-президенту Петру Порошенко 20 декабря объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО.
Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками СБУ расследуют уголовное производство в отношении организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и финансирования террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
Производство ведется ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (содействие деятельности террористической организации) УКУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследование11 ч. назад - 738 12
Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года впередВчера, 22:34 - 1361 10
Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата8 ч. назад - 1082 9
"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещения7 ч. назад - 602 5
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 22172 3
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 22172 3
Низкие зарплаты и текучесть кадров: чем недовольны украинские программистыВчера, 17:34 - 4687
SkyUp запустит три новых международных направления в 2022 годуВчера, 18:24 - 4448
В Раде уточнили, нужно ли регистрировать SIM-карту по паспорту7 ч. назад - 1520
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежей3 ч. назад - 1510
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса19 мин. назад - 2
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавирусаПозавчера, 10:33 - 790 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 902 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2025 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2783 11