За прошлый год производство электроэнергии в Украине выросло на 5,2%

Министерство энергетики Украины сообщает, что за 12 месяцев 2021 года электростанции выработали 156,576 млн кВт-часов, что на 5,2% больше, чем за 12 месяцев 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«За 12 месяцев 2021 года объем производства электрической энергии электростанциями Украины в целом составил 156 575,7 млн кВтч, что на 7 719,5 млн кВтч, или на 5,2% больше, чем за 12 месяцев 2020 года», — говорится в отчете.
По сравнению с 2020 годом, в 2021 году тепловые электростанции произвели на 5,9% меньше электроэнергии (37 224,9 млн кВтч), альтернативные источники, наоборот, приросли в производстве на 15,3% (за год 12 519,7 млн кВтч). Гидроэлектростанции выработали энергии на 37,7% больше (10 445,8 млн кВтч).
ТЭЦ и когенерационные установки (оборудование для совместного производства электроэнергии и тепла на базе газопоршневых и газотурбинных двигателей. — Ред.) произвели на 32,7% меньше электроэнергии, а именно 8 609,1 млн кВтч.
Электропотребление в Украине увеличилось на 5,7% – за прошлый год потребили 154 825,7 млн кВтч.
«За 12 месяцев 2021 года тепловыми и атомными электростанциями и районными котельными Минэнерго отпущено 21 560,7 тыс. Гкал, что на 645,9 тыс. Гкал, или на 3,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сообщили в Минэнерго.
В то же время экспорт электроэнергии в Украину сократился на 26,5%: за 2021 год это число составляет 3 496,3 млн кВтч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Игорный бизнес пополнил госбюджет на 127 грн вместо запланированных миллиардовПозавчера, 20:32 - 4081 12
Закон о декларировании и регистрации места жительства: что нужно знатьПозавчера, 19:04 - 30472 6
Более 120 миллиардов долларов за 5 лет: благодаря чему богатеет Уоррен БаффетВчера, 09:22 - 2200 2
Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - экспертыВчера, 12:12 - 1755 2
Целевое назначение земли: кто может получитьПозавчера, 21:03 - 936 2
Договор дарения: когда даритель имеет право требовать его расторженияВчера, 10:03 - 2441
Более 120 миллиардов долларов за 5 лет: благодаря чему богатеет Уоррен БаффетВчера, 09:22 - 2200 2
Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - экспертыВчера, 12:12 - 1755 2
Кто может рассчитывать на повышение пенсии до весныВчера, 17:04 - 1234
Районы Киева с самой дешевой первичкой (инфографика)Вчера, 11:15 - 1217 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 291 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1022 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 623 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1668 3
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1202 4