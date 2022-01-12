Рост стоимости аренды земли повлечет рост цен на жилую недвижимость - эксперт

Эксперты отмечают, что повышение стоимости аренды земельных участков под многоквартирную жилую застройку в Киеве скажется и на стоимости нового жилья для конечного потребителя.

Об этом заявила коммерческий директор «Интергал-Буд» Анна Лаевская, комментируя инициативу столичных властей об увеличении в Киеве с 3% до 12% ставки арендной платы для земельных участков под многоквартирную жилую застройку.

«За последний год себестоимость строительства и так значительно выросла, что, естественно, отразилось на ценах на квадратные метры», – отметила Лаевская.

По ее словам, с точки зрения инвесторов такие инициативы городских депутатов, конечно же, являются негативными.

«В 2021 году в среднем стоимость квадратного метра в столице и так выросла на 40%. Ценовой скачок уже отразился на спросе. Стимулирование дальнейшего роста стоимости в конечном итоге приведет к тому, что еще меньшее количество киевлян смогут позволить себе улучшить жилищные условия, приобретая квартиры в новых, более комфортных домах», – добавила Лаевская.

По ее мнению, калькуляция, которую в качестве аргументов привел инициатор данного изменения, не является корректной.

«Не учтены расходы компаний-застройщиков. А это огромные суммы, которые девелоперы тратят, в том числе на модернизацию городских инженерных сетей», – резюмировала Анна Лаевская.