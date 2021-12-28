Цены на нефть перешли к росту из-за ситуации в Ливии и Казахстане

Цены на нефть растут из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии, сообщает «Первый Деловой» телеканал.

Стоимость мартовских фьючерсов нефти марки Brent – 81 доллар 89 центов за баррель, что на 14 центов выше цены на закрытии предыдущей сессии. Февральские фьючерсы WTI на февраль стоят 79 долларов 1 цент за баррель. Это на 11 центов выше предыдущей стоимости.

Ситуация в Казахстане вызывает опасения игроков рынка, поскольку страна экспортирует около полутора миллиона баррелей в сутки. На прошлой неделе оператор крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз был вынужден скорректировать объемы добычи из-за логистических проблем, отмечают в СМИ. Такая ситуация сложилась из-за политических протестов, продолжающихся на месторождении.

В то же время, добыча нефти в Ливии, которая сократилась из-за закрытия нефтепровода на востоке страны, возобновляется. Агентство Bloomberg сообщило, что после завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тысяч баррелей в сутки.

Тем временем в рамках встречи ОПЕК+, состоявшейся 4 января 2022 года представителями 23 стран было принято решение увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.