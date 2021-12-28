Представлен самый экстремальный Toyota RAV4: его подготовили к бездорожью

На автошоу в Токио 14 января покажут новое фото Toyota RAV4 5D Adventure. Самый популярный в мире кроссовер решили подготовить к серьезному бездорожью.

Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Первые рендеры авто показали еще в прошлом году, но только теперь его решили воплотить в металле. Тюнинг Toyota RAV4 выполнили в подразделении Toyota Industries, которое занимается выпуском спецоборудования.

Новый Toyota RAV4 5D Adventure предназначен для спасателей и может работать в районах стихийного бедствия. Автомобилю увеличили клиренс, добавили подножки и внедорожную резину. Кроме того, появились усиленные бамперы, багажник на крыше, дополнительная оптика и проблесковые маячки.



Фото: Toyota

В багажнике появились раскладные носилки и альпинистское снаряжение. Кроме того, предусмотрена технология Maximum Base: выдвижной пол и специальный органайзер позволяют перевозить крупногабаритные грузы.



Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 5D Adventure получил громкоговоритель и даже дрон для поисково-спасательных работ. Также предложили набор разнообразных аксессуаров кубической формы — фонарики, камеры, павербанки, Wi-Fi-роутеры.