Представлен самый экстремальный Toyota RAV4: его подготовили к бездорожью

На автошоу в Токио 14 января покажут новое фото Toyota RAV4 5D Adventure. Самый популярный в мире кроссовер решили подготовить к серьезному бездорожью.
Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Первые рендеры авто показали еще в прошлом году, но только теперь его решили воплотить в металле. Тюнинг Toyota RAV4 выполнили в подразделении Toyota Industries, которое занимается выпуском спецоборудования.
Новый Toyota RAV4 5D Adventure предназначен для спасателей и может работать в районах стихийного бедствия. Автомобилю увеличили клиренс, добавили подножки и внедорожную резину. Кроме того, появились усиленные бамперы, багажник на крыше, дополнительная оптика и проблесковые маячки.
Фото: Toyota
В багажнике появились раскладные носилки и альпинистское снаряжение. Кроме того, предусмотрена технология Maximum Base: выдвижной пол и специальный органайзер позволяют перевозить крупногабаритные грузы.
Фото: Toyota
Кроссовер Toyota RAV4 5D Adventure получил громкоговоритель и даже дрон для поисково-спасательных работ. Также предложили набор разнообразных аксессуаров кубической формы — фонарики, камеры, павербанки, Wi-Fi-роутеры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года впередПозавчера, 22:34 - 1973 18
Как росли доходы украинцев за последние годы: данные ГосстатаВчера, 08:01 - 1463 17
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследованиеВчера, 05:45 - 1020 13
"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещенияВчера, 09:46 - 880 7
Бизнес Казахстана оценил убытки из-за «газовых» протестовВчера, 11:16 - 509 3
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 2758 1
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 2660
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежейВчера, 13:01 - 2274
В Раде уточнили, нужно ли регистрировать SIM-карту по паспортуВчера, 09:13 - 1901
ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников с тысячей гривеньВчера, 11:45 - 1623
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаВчера, 16:39 - 97
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 875 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 934 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2097 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2821 11