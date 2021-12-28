Volkswagen прекратил производство Passat для Европы

В июле прошлого года Volkswagen объявил о прекращении производства Passat для американского рынка. Теперь же, по сообщению издания Autocar, немецкий автопроизводитель убирает эту модель и с европейских рынков. Причины такого решения – в высоком спросе на Passat в кузове универсал и популярности купеобразного Arteon.

Новости о том, что Volkswagen уничтожит седан Passat в Европе, появились еще в 2020 году, однако ожидалось, что это случится в 2023 году. Но похоже, что производитель подтянул график.

Текущий Passat поколения B8 планируется серьезно обновить в 2023 году. Модель девятого поколения будет построена на обновленной платформе MQB и в Европе будет предлагаться только в кузове универсал. Следует отметить, что Passat был доступен как седан и универсал с тех пор, как оригинальная модель, разработанная Джорджетто Джуджаро, вышла на рынок в 70-х годах.

Предполагается, что на смену Passat придет полностью электрический седан Aero B, который сейчас находится в стадии разработки. Его дизайн будет базироваться на концепте ID Space Vizzion 2019 года. Поскольку концепт дебютировал как универсал, ожидается, что серийный Aero B выйдет на рынок в двух форматах – таких как седан и универсал, чтобы заменить Passat.

Отметим, что Aero B – это предыдущее название модели, скорее всего новинка получит обозначение ID, как остальные электрокары марки. Его дебют ожидается в конце этого года или в начале следующего.