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Panasonic показала сверхлегкие очки виртуальной реальности

Panasonic показала сверхлегкие очки виртуальной реальности

На выставке CES 2022 Panasonic показала новые очки виртуальной реальности MeganeX, работу над которыми ведёт ещё с 2020 года. От подавляющего большинства конкурентов они отличаются куда более компактными размерами и небольшим весом, что делает их комфортными в использовании.

Одним из основных преимуществ новинки стал их сверхлёгкий вес — всего 250 граммов. Очки созданы на базе процессора Qualcomm Snapdragon XR1, но в качестве отдельной гарнитуры они не работают. Для функционирования их необходимо подключить к игровому компьютеру посредством USB-разъёма. MeganeX поддерживает отслеживание движений головы.

Очки предназначены для работы со SteamVR и совместимы практически со всеми приложениями и играми этой платформы. В них используются дисплеи MicroOLED, способные отображать картинку с разрешением 2560×2560 пикселей на глаз при частоте обновления 120 Гц и 10-битном HDR.


Фото: 4pda.to

На данный момент в Panasonic хотят дополнить своё устройство системой кондиционирования, которая позволит нагревать или охлаждать пользователя, когда он испытывает соответствующие ощущения в метавселенных. Официальная стоимость пока не называется, но, по предварительным данным, они будут продаваться менее чем за $900. На рынок MeganeX поступят весной 2022 года.

По материалам 4PDA
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