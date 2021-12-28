Умные очки 32°N поддерживают режим чтения и защиты от солнца (видео)

У людей с проблемами со зрением возникает много сложностей, когда нужно регулярно менять солнцезащитные очки на обычные очки для чтения. Приходится их все время носить с собой и регулярно чередовать. Умные очки под названием 32°N решают эту проблему, позволяя в одно мгновение переключаться между разными режимами.
Технология работает за счёт использования запатентованных жидкокристаллических линз. Они разделены на крошечные пиксели, приспосабливающиеся к потребностям глаз в любой момент.
Очки помогут тем, кто страдает пресбиопией, и избавят от необходимости менять солнцезащитные очки на вариант для чтения на открытом воздухе. Смена режима происходит одним простым свайпом по дужке.
Для очков дополнительно существует приложение на смартфоне. Оно позволяет добавить собственные настройки. Например, для чтения крупным планом мелкого текста.
Компания уже принимает заказы на собственном сайте. Стоимость очков составляет $499. Они доступны в нескольких дизайнах, но особенно интересно выглядит вариант с прозрачным корпусом, где видна вся электроника.
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