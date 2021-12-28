Targus представила рюкзак с защитой от кражи и потери

Технология Apple FindMy («Локатор») получает всё большее распространение. Так, на выставке CES 2022 компания Targus представила рюкзак Cypres Hero. Внутри него встроен специальный трекер, позволяющий владельцу найти сумку с помощью своего iPhone. Система работает и в обратную сторону, позволив отыскать смартфон.

Представители компании заявляют, что трекер надёжно интегрирован в рюкзак, что обезопасит его от кражи. Пользователь может настроить специальные границы геозоны, чтобы получить немедленное уведомление, если рюкзак выходит из определённой области. Во встроенном трекере реализовано звуковое оповещение, которое можно запустить удалённо. Таким образом, если злоумышленник завладеет рюкзаком, то это устройство будет работать сродни сигнализации.

В трекере есть сменный аккумулятор, который можно зарядить через USB, хотя компания утверждает, что без подзарядки устройство сможет проработать около года. Отдельный упор сделан на экологичности. Для производства каждого рюкзака использовалось 26 переработанных пластиковых бутылок.



Фото: 4pda.to

Рюкзак имеет уровень влагозащиты IPX3 и поступит в продажу весной или летом 2022 года. Ориентировочная цена будет составлять около $150.