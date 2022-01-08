Проведен тест-драйв электромобиля Spiritus, способного майнить криптовалюту (видео)

Компания Daymak поставила перед собой цель – создать электромобиль, который может майнить криптовалюты в периоды простоя. Ведь современные самоуправляемые электромобили оснащены мощными вычислительными системами, которые необходимы для постоянного мониторинга и анализа дорожной обстановки.
Но когда автомобиль стоит или заряжает аккумулятор, все эти вычислительные мощности простаивают и не приносят никакой пользы. В Daymak при разработке электромобиля Spiritus решили устранить эту оплошность. Так что Spiritus, теоретически, в буквальном смысле сможет себя окупить.
В октябре прошлого года Daymak продемонстрировала первый «серийный» прототип Spiritus, способного развивать скорость до 85 миль в час (около 137 км/ч). В то время речь шла о статической демонстрации. А теперь компания предоставила соответствующее видео.
Видео опубликовал вице-президент по исследованиям и разработкам в Daymak Майк Чоу. Ролик содержит короткое описание «Первый тест-драйв трёхколёсного электромобиля Spiritus». Судя по всему, это личный канал, а не корпоративный, так как на нём есть лишь несколько роликов с самим Чоу.
Видео демонстрирует обычное движение трёхколёсного автомобиля – проезд парковки, повороты и т.п. Фактически, видео показывает, что электромобиль реален, он способен ездить и приводиться в движение собственной силовой установкой. Иными словами, ролик показывает, что Spiritus – это реальный автомобиль, а не лишь концепция на бумаге.
Что касается заявленной способности электромобиля майнить криптовалюты, то в видео об этом ничего не сказано, хешрейт не демонстрируется. Ранее говорилось и поддержке беспроводной зарядки Ondata и криптовалюте Nebula.
Daymak поставила перед собой цель – производить до 50 тыс. электрических трёхколёсных Spiritus в год. Производство планируется наладить в городе Онтарио, Канада. По задумке, промышленное предприятие будет создано при участии партнёров EV Battery Tech и IONiX Pro. Здесь планируется создать сотни производственных и технологических рабочих мест.
В настоящее время компания завершает работу над проектом объекта площадью 425 000 квадратных футов (около 39,5 тыс. м2), где в конечном итоге будет производиться вся продукция премиум-класса под брендом Avvenire.
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