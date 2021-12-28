Франция оштрафовала Google и Facebook на сотни миллионов евро

Французская служба защиты конфиденциальности данных оштрафовала Google и Facebook за то, что эти компании препятствовали пользователям блокировать отслеживание личной онлайн-активности. Общая сумма штрафа составила 210 млн евро.
Об этом пишет The Guardian.
Национальная комиссия по информации и свободам (CNIL) сообщила, что оштрафовала Google на рекордные 150 млн евро за то, что компания не позволяла пользователям интернета отказаться от файлов cookie (небольших текстовых файлов, которые следят за веб-активностью человека для коммерческих целей). Сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяли отказаться от файлов cookie.
По той же причине на 60 миллионов евро оштрафовали и Facebook.
Использование файлов cookie является ключевым элементом регулирования конфиденциальности данных ЕС и приоритетом для CNIL. Однако для этого пользователи должны предварительно давать личное согласие.
«Когда вы принимаете файлы cookie, это делается только одним щелчком мыши. Отклонить файлы cookie должно быть так же просто, как принять их», — подчеркнула глава отдела защиты данных и санкций CNIL Карин Кифер.
В CNIL отмечают, что у компаний было три месяца на выполнение рекомендации регулятора. В частности, требовалось упростить для французских пользователей отказ от файлов cookie или оплатить 100 тыс. дополнительных штрафов за каждый день задержки.
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