В Германии объяснили, почему приостановили сертификацию газопровода «Северный поток-2»

Германия решила приостановить сертификацию российского газопровода «Северный поток-2», так как он не соответствует требованиям Евросоюза.

Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, немецкое правительство прописало в соглашении о коалиции то, что все энергетические проекты в стране должны соответствовать европейским требованиям. В частности, и российский «Северный поток-2». «Пока это не так, поэтому процесс сертификации прекращен», — пояснила Бербок.

Кроме того, политик подчеркнула, что запуск трубопровода имеет геополитический характер. «Важно укрепить европейскую энергетическую независимость. Чтобы каждый житель Европы, независимо от уровня доходов, мог позволить себе электричество и отопление», — пояснила министр иностранных дел.

Напомним, в Германии отложили еще на полгода сертификацию «Северного потока-2». По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены.