Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежей

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 января 2022 года. За год необходимо выплатить 550,71 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 423,97 млрд гривен, по внешнему – 126,74 млрд гривен.
По данным Минфина, наибольшие выплаты должны состояться в феврале – 66,31 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу – 59,05 млрд гривен, по внешнему – 7,26 млрд гривен.
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В мае власти Украины должны выплатить кредиторам – 56,44 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 48,87 млрд гривен, по внешнему – 7,57 млрд гривен.
В июне платежи составят 56,18 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 51,02 млрд гривен, по внешнему – 5,17 млрд гривен.
В сентябре кредиторам вернут 55,63 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 3,12 млрд гривен, по внешнему – 52,51 млрд гривен.
Таблица: Минфин
По данным Минфина, за 2021 год общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 168,4 млрд гривен при росписи 220,9 млрд гривен. Фактические государственные заимствования составили 602,8 млрд грн или 86,2% от плана. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,3 млрд гривен, в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд гривен. Из внешних источников привлечено 192,8 млрд гривен.
По данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за 2021 год составили 1 275,4 4 млрд гривен. Это на 1,8% больше плана и на 20,7% больше доходов 2020 года (1 076,0 млрд гривен). Сумма средств на едином казначейском счете на 1 января 2022 года составляет 15,7 млрд гривен.
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