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Декретные выплаты: сколько денежной помощи получили украинки на детей в 2021

Декретные выплаты: сколько денежной помощи получили украинки на детей в 2021

Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал более 5 млрд грн пособий по беременности и родам для работающих украинок. Это более чем на 0,1 млрд гривен больше, чем в течение 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

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Указанная помощь предоставляется Фондом социального страхования Украины застрахованным лицам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.

Продолжительность отпуска. В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

Как рассчитать размер пособия. Для расчета размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

Вместе с тем лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного с двукратного размера минимальной заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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