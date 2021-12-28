ТОП-7 вакансий января: без или с минимальным опытом

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал от The Point о подборке стажировок и вакансий января, на которые работодатели приглашают кандидатов без опыта или с минимальным опытом.
Начало календарного года – едва ли не самое удачное время, чтобы начать свой профессиональный путь.
Junior Java Developer в «Оберег» (Киев)
Страховая группа приглашает в команду специалиста. Требования к кандидатам: опыт работы от 1-го года; внимательность к мелочам и перфекционизм; хорошие коммуникативные навыки; многофункциональность.
Работодатель анонсирует: дистанционную работу; полный рабочий день; официальное трудоустройство; заработную плату дважды в месяц без задержек (фиксированная заработная плата по итогам собеседования, квартальные и годовые премии).
Nestle Supply Chain Graduate Program в Nestle Ukraine (Киев)
Международная компания в сфере производства пищевых продуктов приглашает студентов 4-6 курсов и выпускников к участию в Supply Chain Graduate Program. Продолжительность – 12 месяцев. Рассматриваются коммуникабельные и уверенные в себе кандидаты; студенты 4-6 курсов или выпускники, которые готовы работать полный день; свободно владеют английским; поглощают информацию, анализируют проблемы и могут предложить инновационные решения.
Работодатель готов предложить: заработную плату и компенсационный пакет; возможности трудоустройства.
Обучение Flutter в NIX Solutions (Харьков)
IT-команда приглашает на бесплатное обучение студентов и начинающих разработчиков. Ищут кандидатов, которые: имеют базовые знания по ОПП и информатики, Flutter SDK, Dart 2; знакомы с code convention; пробовали создавать нативные приложения под iOS или Android.
Схема обучения: 2 месяца новых знаний и практик; трижды в неделю по 4 часа погружения в реальную атмосферу айтишника (формат обучения зависит от ситуации на момент старта и может быть изменен на онлайн); ориентировочный старт обучения – январь 2022 г. После успешного окончания обучения есть возможность попробовать свои силы на вакансию Junior Flutter Developer.
Intern, Transfer Pricing Group в KPMG (Киев)
Международная сеть профессиональных фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, ищет специалиста. Профиль успешного кандидата: высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет или налогообложение (или студент); отлично владеет устным и письменным английским языком; базовые знания бухгалтерского учета/налогообложения/юриспруденции будут плюсом; ориентирован на результат и настоящий командный игрок; обладает сильными коммуникативными навыками, аналитическим складом ума, имеет карьерные амбиции, целеустремленный.
Аналитик-стажер по прогнозированию спроса в Danone (Киев)
Глобальная компания объявляет об открытии позиции стажер по прогнозированию спроса в отдел планирования. Воспользоваться шансом могут выпускники вузов 2020-2022 гг. (математика, экономика, инженерные специальности и т. п.); которые хорошо знают Excel; с аналитическим мышлением; умением и желанием работать с большими объемами данных.
Junior SEO-специалист (удаленная работа) в EnglishDom (Львов)
Международная онлайн-школа английского языка объявляет конкурс на должность. Требования к будущим работникам: понимание основ работы поисковых систем; желание разбираться в тонкостях работы алгоритмов ранжирования; знания HTML и CSS на базовом уровне; умение работать с сервисами и инструментами Ahrefs, Serpstat, Screaming Frog; опыт работы вебмастером, контент-менеджером, интернет-маркетологом будет плюсом.
Стажер/Intern в ProCredit Bank (Днепр)
Банк предоставляет шанс пройти стажировку. Рассматривают студентов 4 и 5 курсов; которые знают английский язык (Upper-Intermediate) и хотят использовать его в работе; любят добиваться поставленной цели и не боятся новых знаний; хотят получить международный опыт.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследование14 ч. назад - 886 13
Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата11 ч. назад - 1253 12
Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года впередВчера, 22:34 - 1614 11
"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещения10 ч. назад - 724 5
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 24074 3
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 24074 3
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)5 ч. назад - 2016
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежей6 ч. назад - 1914
В Раде уточнили, нужно ли регистрировать SIM-карту по паспорту10 ч. назад - 1704
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страны3 ч. назад - 1625
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса3 ч. назад - 47
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавирусаПозавчера, 10:33 - 826 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 922 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2062 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2800 11