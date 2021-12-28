ТОП-7 вакансий января: без или с минимальным опытом

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал от The Point о подборке стажировок и вакансий января, на которые работодатели приглашают кандидатов без опыта или с минимальным опытом.

Начало календарного года – едва ли не самое удачное время, чтобы начать свой профессиональный путь.

Junior Java Developer в «Оберег» (Киев)

Страховая группа приглашает в команду специалиста. Требования к кандидатам: опыт работы от 1-го года; внимательность к мелочам и перфекционизм; хорошие коммуникативные навыки; многофункциональность.

Работодатель анонсирует: дистанционную работу; полный рабочий день; официальное трудоустройство; заработную плату дважды в месяц без задержек (фиксированная заработная плата по итогам собеседования, квартальные и годовые премии).

Nestle Supply Chain Graduate Program в Nestle Ukraine (Киев)

Международная компания в сфере производства пищевых продуктов приглашает студентов 4-6 курсов и выпускников к участию в Supply Chain Graduate Program. Продолжительность – 12 месяцев. Рассматриваются коммуникабельные и уверенные в себе кандидаты; студенты 4-6 курсов или выпускники, которые готовы работать полный день; свободно владеют английским; поглощают информацию, анализируют проблемы и могут предложить инновационные решения.

Работодатель готов предложить: заработную плату и компенсационный пакет; возможности трудоустройства.

Обучение Flutter в NIX Solutions (Харьков)

IT-команда приглашает на бесплатное обучение студентов и начинающих разработчиков. Ищут кандидатов, которые: имеют базовые знания по ОПП и информатики, Flutter SDK, Dart 2; знакомы с code convention; пробовали создавать нативные приложения под iOS или Android.

Схема обучения: 2 месяца новых знаний и практик; трижды в неделю по 4 часа погружения в реальную атмосферу айтишника (формат обучения зависит от ситуации на момент старта и может быть изменен на онлайн); ориентировочный старт обучения – январь 2022 г. После успешного окончания обучения есть возможность попробовать свои силы на вакансию Junior Flutter Developer.

Intern, Transfer Pricing Group в KPMG (Киев)

Международная сеть профессиональных фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, ищет специалиста. Профиль успешного кандидата: высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет или налогообложение (или студент); отлично владеет устным и письменным английским языком; базовые знания бухгалтерского учета/налогообложения/юриспруденции будут плюсом; ориентирован на результат и настоящий командный игрок; обладает сильными коммуникативными навыками, аналитическим складом ума, имеет карьерные амбиции, целеустремленный.

Аналитик-стажер по прогнозированию спроса в Danone (Киев)

Глобальная компания объявляет об открытии позиции стажер по прогнозированию спроса в отдел планирования. Воспользоваться шансом могут выпускники вузов 2020-2022 гг. (математика, экономика, инженерные специальности и т. п.); которые хорошо знают Excel; с аналитическим мышлением; умением и желанием работать с большими объемами данных.

Junior SEO-специалист (удаленная работа) в EnglishDom (Львов)

Международная онлайн-школа английского языка объявляет конкурс на должность. Требования к будущим работникам: понимание основ работы поисковых систем; желание разбираться в тонкостях работы алгоритмов ранжирования; знания HTML и CSS на базовом уровне; умение работать с сервисами и инструментами Ahrefs, Serpstat, Screaming Frog; опыт работы вебмастером, контент-менеджером, интернет-маркетологом будет плюсом.

Стажер/Intern в ProCredit Bank (Днепр)

Банк предоставляет шанс пройти стажировку. Рассматривают студентов 4 и 5 курсов; которые знают английский язык (Upper-Intermediate) и хотят использовать его в работе; любят добиваться поставленной цели и не боятся новых знаний; хотят получить международный опыт.

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