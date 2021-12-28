Минагрополитики обнародовало список производителей, которые будут получать газ с ограниченной наценкой

Министерство аграрной политики обнародовало список производителей «социальных» продуктов, которые смогут получать для своей работы природный газ внутренней добычи с ограниченной 25% наценкой.
Об этом сообщает сайт ведомства.
«Утвердить список субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, которые имеют существенную социальную значимость: муки пшеничной (классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) – 10.61), молока пастеризованного (ОКВЭД – 10.51), хлеба ржано-пшеничного (ОКВЭД – 10.71), яиц куриных (ОКВЭД – 01.47), птицы (тушка куриная) (ОКВЭД – 10.12) и масла подсолнечного (ОКВЭД – 10.41)», – говорится в приказе министерства.
Всего в списке насчитывается 6 тыс. 803 названия производителей социально значимых продуктов.
31 декабря 2021 года министр агрополитики Роман Лещенко подписал с производителями социально значимых продуктов питания меморандум по стабилизации цен на природный газ собственной добычи, документ ограничивает наценку на энергоресурс, добытый в Украине, на уровне 25%.
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