Межбанк: что будет с валютой после праздников

Вот и закончились новогодние и рождественские праздники. С сегодняшнего дня уже все компании войдут в обычный деловой ритм, что отразится на поведении валютного рынка.

Во-первых, те из клиентов-экспортеров, кто изначально не работал сразу до 10 января — активно начнут работать с валютой и продавать валютную выручку, зашедшую им на счета за 4−6 января. Бизнесу необходимо профинансировать свои текущие хозяйственные операции, оплатить аренду и закупить сырье и материалы. Это добавит предложения на межбанке и сработает в пользу нацвалюты.

Во-вторых, дефицит гривны у части компаний не означает полное безденежье у некоторых потенциальных покупателей валюты. Например, у крупных продуктовых сетей, продавцов электроники и бытовой техники, импортеров энергоносителей. У них у всех накопились приличные по суммам гривневые остатки на счетах за счет инкассации выручки за период новогодних праздников. Теперь им надо закрыть свои валютные расчеты и они будут спешить это сделать. Ведь рост курса доллара и евро в период с 4 по 6 января увеличивает их затраты на подобные расчеты с иностранными партнерами.

В-третьих, выходят на работу после зимних каникул и иностранцы, работающие с украинскими ОВГЗ. Это увеличит число операций на вторичном рынке, а недавний заход более 11 млрд гривен от погашений предыдущих выпусков в сочетании с активностью и местных игроков — обещает неплохую статистику и завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ на первичном рынке.

Таким образом, большинство факторов, влияющих на поведение валютного межбанка, сейчас работает на увеличение статистики торгов. По расчетам «Минфина» объем операций сегодня составит не менее $ 170−240 млн при заключении до 450−640 сделок.

Учитывая, что в четверг Украине надо погасить еще и порядка $ 177 млн валютных ОВГЗ — эта неделя явно будет активной на валютном и ресурсном рынках.

Кроме этого, не стоит забывать еще и о том, что рост курса в первые три рабочих дня этого года порядком «напугал» часть клиентов, а курсовой тренд на торгах будет по прежнему зависеть от поведения и задач крупнейших игроков. И вот как раз они сейчас у них у всех очень разноплановые. Поэтому скучно на торгах в ближайшее время не будет никому: ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку, которому и придется гасить своими интервенциями все перекосы спроса и предложения на рынке. Попытки максимально «разогреть» курс сегодня продолжатся.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу 10 января будут в пределах: доллар — коридор 27,35- 27,60 грн, евро — коридор 30,95 — 31,30 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,50 / 27,52

евро — 31,17 / 31,19

Курсы валют на Межбанке

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