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Объем транзита газа в Словакию через Украину сократился в три раза

Объем транзита газа в Словакию через Украину сократился в три раза

С начала 2022 года объемы транзита российского газа в Словакию через территорию Украины уменьшились почти втрое.

Об этом в понедельник, 10 января, сообщил ТАСС со ссылкой на дирекцию словацкого газотранспортного оператора – компании Eustream.

“Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилось почти втрое”, – заявили в Eustream.

Так, в Словакию:

  • 31 декабря поступило 83 783 002 куб. м газа,
  • 1 января – 49 502 651 куб. м,
  • 2 января – 35 487 391 куб. м,
  • 3 января – 26 078 940 куб. м,
  • а последующие дни, с 4 по 9 января включительно, от 27 042 227 куб. м до 27 764 579 куб. м ежедневно.

Заявка на 10 января составила 27 131 315 куб. об.

При этом технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельки-Капушаны позволяют прокачивать ежедневно до 184 млн куб. м газа.

Напомним, что по итогам 2021 года транзит газа в Европу по украинской ГТС уменьшился на 25% по сравнению с 2020 годом и составил 41,6 млрд куб. м. Среднесуточный объем транзита в прошлом году составил 114 млн куб. м газа в сутки, а в отдельные периоды снижался до 67 млн кубов.

Также стало известно, что Газпром сокращает транзит газа через Украину. Объем транзита российского газа будет самым низким, начиная с конца января 2020 года.

По материалам Корреспондент.net
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