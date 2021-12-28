Объем транзита газа в Словакию через Украину сократился в три раза

С начала 2022 года объемы транзита российского газа в Словакию через территорию Украины уменьшились почти втрое.
Об этом в понедельник, 10 января, сообщил ТАСС со ссылкой на дирекцию словацкого газотранспортного оператора – компании Eustream.
“Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилось почти втрое”, – заявили в Eustream.
Так, в Словакию:
Заявка на 10 января составила 27 131 315 куб. об.
При этом технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельки-Капушаны позволяют прокачивать ежедневно до 184 млн куб. м газа.
Напомним, что по итогам 2021 года транзит газа в Европу по украинской ГТС уменьшился на 25% по сравнению с 2020 годом и составил 41,6 млрд куб. м. Среднесуточный объем транзита в прошлом году составил 114 млн куб. м газа в сутки, а в отдельные периоды снижался до 67 млн кубов.
Также стало известно, что Газпром сокращает транзит газа через Украину. Объем транзита российского газа будет самым низким, начиная с конца января 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года впередПозавчера, 22:34 - 2018 18
Как росли доходы украинцев за последние годы: данные ГосстатаВчера, 08:01 - 1492 17
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследованиеВчера, 05:45 - 1034 13
"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещенияВчера, 09:46 - 893 7
Поддельный COVID-сертификат можно аннулировать. В Минздраве объяснили, как это сделатьВчера, 15:12 - 408 3
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 2893 2
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 2773
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежейВчера, 13:01 - 2302
В Раде уточнили, нужно ли регистрировать SIM-карту по паспортуВчера, 09:13 - 1927
ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников с тысячей гривеньВчера, 11:45 - 1640
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаВчера, 16:39 - 103
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 880 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 934 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2101 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2823 11