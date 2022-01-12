Реально ли заработать на хрущевках, и когда их выгодно покупать

Каждый третий киевлянин живет в хрущевке — в доме, который был построен в 60-х годах прошлого столетия. Панельные или кирпичные дома по четыре-пять этажей без лифта с небольшими квартирами можно найти в каждом районе города.

Это малогабаритное жилье. Например, стандартная площадь двухкомнатной квартиры составляет 46 кв. м, в которой обычно две смежные комнаты в 30 кв. м и кухня — 8 кв. м. По статистике, только в Киеве насчитывается чуть более 3 тыс. таких домов, в которых проживает около 500 тыс. лиц. Квартиры в устаревших домах привлекают покупателей низкими ценами, пишет Обозреватель.

Квартиры в хрущевках — самый доступный вариант для покупателей, у которых есть сравнительно небольшая сумма на руках. Сейчас такое жилье можно найти по $ 1−1, 2 тыс. за кв. м. Например, двухкомнатную квартиру в районе ул. Юры или ул. Героев Космоса (Борщаговка), пр. Гагарина (Днепровский р-н) или ул. Межевой (Ветряные горы, Подольский р-н) общей площадью 47 кв. м можно купить за $ 50 тыс.

Причем попадаются варианты на средних — вторых и третьих этажах и с неплохим ремонтом. Они кажутся привлекательными для молодых семей или молодых специалистов, которые покупают свою первую квартиру. Можно найти и дешевле, но обычно это квартиры в гораздо худшем состоянии.

Более комфортное жилье стоит дороже. Например, однокомнатные с хорошим ремонтом площадью 45−47 кв. м в домах, которые были введены в эксплуатацию до десяти лет назад, стоят $ 75−80 тыс. в спальных районах Киева. Жилье в девятиэтажных панельках достигает $ 1,5 тыс. за кв. м. Например, двухкомнатная площадью 50 кв. м в чешке по ул. Щусева в Шевченковском районе города с хорошим ремонтом продается за $ 75 тыс. Получить льготный ипотечный кредит на приобретение такой квартиры почти невозможно, поэтому большинство покупателей откладывают деньги и одалживают недостающую сумму у друзей и родственников. И собрать удается лишь $ 40−50 тыс.

«На начало декабря спрос на вторичном рынке жилья в крупнейших городах Украины на 65% сконцентрирован в сегменте малогабаритных квартир преимущественно советской застройки. Именно в этом сегменте в первом полугодии 2022 года возможен незначительный рост цен», — рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита.

Какие риски ждут покупателей

Перед тем как выбрать жилье, нужно оценить его инвестиционную привлекательность, советуют риелторы. Возможно, владельцу захочется продать квартиру через четыре-пять лет, доложить $ 10−20 тыс. и купить более просторное жилье.

Единственное их преимущество — это небольшая плотность застройки, поэтому в детских садах и школах микрорайонов нет больших очередей. Нет проблем и с парковкой для автомобилей.

Директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук считает, что квартиры в хрущевках будут дорожать лишь в том случае, если цены на жилье будут расти и в других сегментах. «Поэтому если есть возможность, лучше такое жилье не выбирать», — отмечает он. И предлагает воспользоваться рассрочкой платежа в строительной компании или приобрести жилье меньшей площади, но лучшего качества.