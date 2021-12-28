Элитное шампанское подорожало больше, чем BTC и акции крупных IT-компаний

Элитное шампанское в 2021 году оказалось более выгодным активом, чем акции крупнейших IT-компаний и криптовалют, в частности Bitcoin. Некоторые марки напитков за год подорожали более чем на 80%.
Об этом пишет Reuters.
Согласно “Индексу Бордо”, который ведет платформа LiveTrade, на шампанское пришлось 15 мест из 20-ти в рейтинге напитков, которые подорожали больше всего. В частности, стоимость вина Salon le Mesnil урожая 2002 года выросла более чем на 80% и стоит примерно 15 700 долларов за бутылку. При этом BTC вырос в цене лишь на 75%, а рост индекса NYFANG+TM, который учитывает акции Amazon, Facebook, Google, Netflix и Tesla, оказался примерно в пять раз меньше, чем подорожание вина Salon le Mesnil.
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А такие марки шампанского, как Krug 2000, Bollinger La Grande Année 2007, Cristal Rosé2008 и Dom Pérignon P2 2002 выросли в цене на 55% по сравнению с 2020 годом, вино Krug 2002-го и 1996 годов и Comtes de Champagne 2006 – на 70%.
Как отмечается, интерес инвесторов к элитному вину объясняется несколькими факторами. По мнению гендиректора LiveTrade Мэттью О’Коннела, один из них – низкие ключевые ставки и крупные накопления, образовавшиеся у состоятельных людей за время карантина в разных странах. По данным Reuters, в этом году на LiveTrade было заключено сделок по реализации 220 тысяч бутылок, это рекорд для платформы. Средняя стоимость бутылки составляла 308,50 долларов.
В то же время издание Financial Times сообщило, что марочные шампанские вина, такие как Dom Perignon и Krug, в этом году подорожали в среднем почти на 34% ввиду интереса инвесторов. На стоимость напитков повлияло также ограниченное предложение после того, как в прошлом году Комитет Шампани решил сократить производство игристого вина из-за пандемии.
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