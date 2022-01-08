7 образовательных трендов в 2022 году

2021 год имел много изменений в сфере образования. Педагоги искали новые подходы и решения, применяли нестандартные методы и приемы. А что образованию принесет 2022 год – читайте об образовательных тенденциях, на которые следует обратить внимание.
В 2022 году стоит ждать новых изменений в сфере образования. Что-то останется так, как и было, а кое-что будет кардинально новым. Ниже читайте о главных тенденциях в образовании в новом году.
Еще больше цифровизации.
Дистанционное и смешанное обучение продолжают активно использоваться всем миром. И если сначала мы относились к ним с опаской, то теперь многое изменилось. И это стало настоящим трендом.
От простых видеолекций учителя перешли к более эффективным форматам работы, которые предусматривают активное взаимодействие участников образовательного процесса. К тому же школы все чаще используют различные онлайн-платформы для обучения, интернет-ресурсы и приложения.
Soft skills. Работодатели все чаще обращают внимание на так называемые мягкие навыки, в частности:
Поэтому если учитель хочет воспитать учеников успешными, то необходимо активно развивать именно soft skills.
В будущем наиболее ценными работниками будут не те люди, которые когда-то много выучили, а те, которые умеют эффективно подстраиваться под новые условия, учиться на протяжении жизни и находить нестандартные решения.
Сторителлинг и визуализация. В современном мире ученикам довольно сложно концентрироваться и долго удерживать внимание. И с этой проблемой сталкиваются педагоги по всему миру. Но это не значит, что с этим ничего не нужно делать.
Внимание зуммеров привлечь непросто, но реально, и тут на помощь приходит сторителлинг. Полноценный сюжет, интрига, яркая визуализация и блестящие монологи учителя. Поэтому, чтобы удержать внимание учеников, придется постараться.
Виртуальная и дополненная реальность. Это один из самых интересных образовательных трендов, полностью меняющий представление об учебном процессе. Виртуальная и дополненная реальность позволяют добавить к обучению элементы игры и интерактива, сделать его более наглядным и, бесспорно, более интересным.
А еще они помогают школьникам:
Учителя же получают благодаря виртуальной и дополненной реальности прекрасную возможность подавать сложную теорию просто и интересно, мотивировать учеников к обучению и просто сделать уроки более интересными. И для этого хватит даже одного смартфона.
Геймификация. Геймификация обучения снова в тренде. Именно игровые механики изрядно мотивируют учеников выполнять домашнее задание, проходить учебные тесты, понимать сложные темы и лучше ориентироваться в изученном материале.
На каких уроках будет уместной геймификация? На любых. А зарубежные педагоги вообще советуют именно в игровом формате постигать основы финансовой грамотности и развивать критическое мышление.
Искусственный интеллект. Это один из самых популярных трендов. Искусственный интеллект будет способствовать персонализации учебного процесса, созданию индивидуальных образовательных траекторий, оценке компетентностей учащихся и тому подобное.
Он поможет сделать учебный процесс интерактивным и безопасным. Впрочем, не стоит переживать, что искусственный интеллект скоро заменит учителей. Если это и произойдет, то через очень много лет.
Асинхронное обучение. Это замечательный подход, дарующий больше свободы и ученикам, и учителям. Особенно в условиях дистанционного и смешанного обучения. Асинхронный режим дает школьникам возможность работать над учебными заданиями в собственном темпе.
Нет необходимости пытаться из последних сил догнать класс, можно спокойно уделить больше внимания теме, которая выдалась сложной. Однако асинхронное обучение невозможно без самодисциплины и умения управлять временем, поэтому подойдет оно не всем школьникам.
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