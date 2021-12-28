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PayPal рассматривают возможность запуска собственного стейблкоина — СМИ

PayPal рассматривают возможность запуска собственного стейблкоина — СМИ

PayPal Holdings Inc. рассматривают возможность запуска криптовалюты — стейблкоина под названием PayPal Coin, который будут применять для платежей в широких масштабах и обеспечивать безопасность пользователей.

Разработчик программного обеспечения Стив Мозер обнаружил скрытый код и изображения в приложении PayPal для iPhone, подтверждающие, что платежная система работает над стейблкоином под названием “PayPal Coin”. Цифровой актив будет обеспечен долларом США, пишет издание Дело со ссылкой на Bloomberg.

В PayPal в свою очередь пояснили, что продукт еще не доработан и может появиться с другим логотипом, названием и функциями.

Вице-президент и руководитель криптовалютного подразделения PayPal Хосе Фернандес да Понте подтвердил, что компания изучает возможности стабильных криптовалют. И если PayPal примет решение о запуске стейблкоина, платежная система будет тесно сотрудничать по этому вопросу с регулирующими органами.

По словам да Понте, компания еще не видела стабильной криптовалюты, специально созданной для проведения платежных операций, поэтому, чтобы стейблкоин мог использоваться в PayPal, он должен применяться для платежей в широких масштабах и обеспечивать безопасность пользователей.

Отметим, в последние годы PayPal стала активно работать с криптовалютами. В 2020 году у американских пользователей PayPal появилась возможность покупать, продавать и хранить цифровые активы, а в августе прошлого года эти функции стали доступны для граждан Великобритании.

Ранее генеральный директор PayPal Дэниэль Шульман заявил, что в будущем компания может заняться распределением цифровых валют центральных банков среди населения.

По материалам Дело
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