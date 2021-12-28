«АрселорМиттал» может не выплатить зарплаты из-за ареста счетов

В «Арселормиттал Кривой Рог» заявили, что предприятию заблокировали счет, с которого выплачиваются заработные платы, вследствие чего их могут не начислить работникам.
Об этом говорится в сообщении компании.
Вечером 5 января Офис генерального прокурора заявил, что заблокировал безналичные средства компании в пределах суммы установленных причиненных убытков. Правоохранители добавили, что с этих счетов не производилась уплата налогов или выплаты заработной платы.
Зато на предприятии утверждают, что заблокирован именно тот счет, через который обслуживается зарплатный проект. Как следствие, «АрселоМиттал Кривой Рог» может не выплатить зарплату более 20 тысячам работников.
Предприятие также добавило копию письма из «Укрсиббанка», где речь идет об отклонении 5 января платежного поручения на выплату заработных плат вследствие ареста 2,2 млрд грн активов компании.
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