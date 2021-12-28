С 6 января отменяется мораторий на инициирование процедуры банкротства

5 января в «Голосе Украины» (№ 1) был опубликован закон, которым вносятся изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства.
Отмена моратория на процедуры банкротства на время карантина. Законом 1944-IX отменяется запрет на инициирование процедуры банкротства на время действия карантина.
Речь идет о возможности обращений кредиторов в суд о признании должников — юридических лиц банкротами по требованиям, возникшим с 12 марта 2020 года. То есть снимаются все ограничения по процедуре банкротства юрлиц-должников по требованиям, возникшим как до введения карантина, так и возникшим или непогашенным во время его действия. Кстати, с заявлениями о возбуждении дел о банкротстве обращаться в суд могут и налоговые органы. Поэтому мораторий снят и для них как для кредиторов.
Кроме того, отменяется возможность продления месячного срока для обращения должника с заявлением об открытии по делу о банкротстве, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к реальной угрозе неплатежеспособности (ч. 6 ст. 34 Кодекса о банкротстве).
Кстати, руководитель, допустивший пропуск этого срока, несет солидарную ответственность по долгам юрлица. Однако этот срок может быть продлен судом в случае, если должник докажет, что невозможность соблюдения этого срока была вызвана карантинными ограничениями из-за COVID-19. В таком случае кредиторы уже не смогут предъявить свои требования к руководителю должника.
Также комитет кредиторов и обеспеченный кредитор с
Законодатели оставили норму, которая на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены останавливает начисления:
Что касается просроченных обязательств, предусмотренных планом санации или реструктуризации долгов должника, то изменения, вносимые Законом № 1944, не влияют на их рассрочку на срок выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника.
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