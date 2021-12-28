Стало известно, какие профессии утратят актуальность уже через несколько лет

Украинский рынок труда постоянно трансформируется. Технологический прогресс уже уничтожил целый ряд специальностей, представителей которых можно заменить машинами или искусственным интеллектом. Поэтому, выбирая профессию, стоит хорошо подумать, чтобы через несколько лет не остаться у разбитого корыта.

Какие профессии теряют актуальность? В течение следующих нескольких лет стремительно упадет спрос на специалистов, которых легче всего заменить компьютерами. В частности, к 2030 году уменьшится количество рабочих мест для офисного персонала и представителей сферы торговли.

По данным аналитиков, скорее всего, под сокращение попадут:

администраторы;

секретари;

специалисты по набору текста;

работники полиграфий;

бухгалтеры и экономисты;

риэлторы;

кассиры и уличные торговцы;

менеджеры по продажам;

телефонные операторы;

парковщики;

мастера по ремонту обуви.

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Такие профессии будут считаться устаревшими уже через несколько лет, а специалистам придется переучиваться и менять сферу деятельности.

На кого учиться, чтобы не остаться без работы? Одной из самых перспективных отраслей ближайшего десятилетия станет здравоохранение. Тенденция к увеличению спроса на специалистов этого направления появилась еще до начала пандемии коронавируса. Сейчас же из 20 профессий, на которые спрос растет бешеными темпами, 9 напрямую связаны с медициной.

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Еще одной топовой сферой деятельности будет компьютерная отрасль. Спрос на программных разработчиков различных профилей растет с каждым днем. Особенно популярными сейчас являются направления ІТ-безопасности и автоматизации производства.

Не менее перспективной называют и сферу услуг. В частности, будет процветать туризм и развлекательный бизнес. Такая тенденция станет логическим следствием пандемии и карантинных ограничений. Как только люди снова получат возможность нормально отдыхать и путешествовать, начнется настоящий туристический бум.

Среди самых популярных профессий будущего также няни и сиделки, опекаемые пожилыми людьми. Спрос на такие услуги спровоцирует старение нации.

В любом случае будет активно развиваться зеленая энергетика и все смежные с ней специальности.

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