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Что будет с ключевыми валютами мира в 2022 году: прогноз от Goldman Sachs

Что будет с ключевыми валютами мира в 2022 году: прогноз от Goldman Sachs

Ситуация на валютном рынке всегда привлекает внимание общества и экспертов. Поэтому инвестиционная компания Goldman Sachs обнародовала свой прогноз по ключевым валютам в мире.

Эксперты Goldman Sachs считают, что в 2022 году курс доллара США будет понемногу снижаться, если Федеральная резервная система США будет сигнализировать постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Максимальные риски для американской нацвалюты ожидают в начале 2022 года.

Прогноз Goldman Sachs относительно валют. Канадский доллар имеет все шансы укрепить свои позиции на рынке и получить статус лучшей валюты Большой десятки (10 наиболее ликвидных валют в мире: доллар США, канадский доллар, британский фунт, евро, швейцарский франк, японская иена и тому подобное). А вот австралийский доллар – главный аутсайдер среди топовых мировых валют.

Эти прогнозы иллюстрируют разницу в денежно-кредитных политиках Канады и Австралии. Кроме того, на позиции этих валют влияет и разница в динамике ключевых сырьевых товаров, которые играют важную роль в экономике двух стран:

  • стоимость нефти имеет существенное значение для Канады,
  • тогда как в контексте Австралии речь идет о ценах на железную руду и медь.

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Аналитики Goldman Sachs также отметили, если Европейский центральный банк не изменит свою риторику в пользу сильной ястребиной политики (одновременное сдерживание инфляционных ожиданий и фактическое увеличение процентных ставок), то нормализация монетарной политики не сможет поддерживать европейскую валюту. Эту стратегию еще называют “выиграй время, чтобы попасть на другую сторону”.

Китайский юань тоже имеет потенциал укрепить свои позиции относительно доллара, хоть этот процесс и будет медленным, даже если профицит счета текущих операций Поднебесной сокращается.

По материалам Телеканал 24
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