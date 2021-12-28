Межбанк: почему обстановка накаляется

Учитывая предстоящие три рождественских выходных дня и сокращенный рабочий день в банках — особых объемов операций на валютном рынке сегодня не будет. Часть клиентов предпочтет сразу перенести свои операции на 10-е января, часть — уже вчера закрыла свои основные сделки этих дней, а часть — и вовсе начнет работать только со следующей недели. Поэтому по нашим расчетам объем операций сегодня вряд ли превысит $ 110−150 млн при заключении до 380−440 сделок.

Но это не значит, что все будет тихо и спокойно. Рост валютных котировок 4-го и 5-го января существенно «напугал» часть потенциальных покупателей и воодушевил продавцов и спекулянтов. Поэтому те из покупателей, кому срочно нужно именно сегодня закрыть свои контракты — будут достаточно легкой добычей для желающих подзаработать на росте котировок.

Сама сессия четверга пройдет в два этапа. На первом (часов до 13−14) — все клиенты, кого «припекает» — закроют свои сделки, чтобы успеть еще и проплатиться. На втором (после 14 часов и до конца сессии) — межбанк быстро опустеет и на нем останутся только сами банки и спекулянты. Первые закроют свои сделки по валютной позиции для работы обменок в предстоящие три выходных дня, а вторые — постараются поймать пару-тройку запоздавших клиентов, чтобы заработать на спекулятивных колебаниях курса на уже пустом рынке.

Как и вчера, в основном тренд на торгах сегодня будут формировать курсовые интересы крупных игроков и их поведение по выходу/невыходу на рынок во время сессии. Если перекосы спроса и предложения будут значительными — мы снова увидим Нацбанк с интервенциями, чтобы сгладить курсовые колебания.

В целом, на торгах сохраняются девальвационные настроения. И это отражается как на поведении самого межбанка, так и на котировках наличного рынка. Котировки все продавцы будут стараться завышать по максимуму и во многом от «крепости нервов» покупателей будет зависеть степень роста аппетитов продавцов и спекулянтов в части вздергивания курса.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 6 января будут в пределах: доллар — коридор 27,40- 27,62 грн, евро — коридор 30,95 — 31,20 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,52 / 27,54

евро — 31,10 / 31,12

Курсы валют на Межбанке

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