Сколько денег Украине принесли платные камеры в СИЗО

За предоставление улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах по состоянию на 30 декабря 2021 года уплачено более 7,8 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

Более 4,5 млн грн из них заработал Киевский следственный изолятор.

В целом сейчас камеры с улучшенными условиями пребывания открыты уже в 29 СИЗО по всей Украине.

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За счет этих поступлений продолжаются ремонты в бесплатных камерах следственных изоляторов.

Оплатить платную камеру в СИЗО онлайн можно по ссылке.

Напомним, что правительство постановлением от 22 апреля 2020 года ввело экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах.

В августе заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что Минюст считает успешным этот экспериментальный проект и планирует его продолжить и в дальнейшем.