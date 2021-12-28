Межбанк: валюта опять дорожает

Как и предполагал Finance.ua в своем утреннем прогнозе — сегодня на межбанке был очень активный день. Причина проста — уже скоро три дня рождественских праздников. Завтра многие клиенты и сами банки работают в предпраздничном режиме по укороченной программе, и поэтому сегодня все клиенты спешили закрыть свои основные валютные сделки.

Героем дня можно смело назвать Нацбанк. Он практически трижды выходил на торги с продажей доллара, чтобы погасить дисбаланс между спросом и предложением на торгах и приглушить курсовые всплески.

В первый раз он выходил с продажей доллара в формате «запроса лучшего курса» и продавал доллар по цене 27,45 гривен и выше. Затем продал $ 50 млн по 27,47 гривен. А потом уже вышел с дополнительной продажей валюты по 27,49 гривен и простоял с этим ценником на межбанке до закрытия сессии.

Спрос практически всю основную часть торгов превышал предложение, что и отражалось на котировках. Стартовав с 27,42/27,44 гривен за доллар, что уже изначально было выше вчерашнего закрытия на 2,5 копейки — курс доллара быстро пошел вверх. Уже к 11 часам он вырос до 27,445/27,465 гривен и это при том, что НБУ уже продавал валюту через «запрос лучшего курса» и закрывал заявки покупателей от 27,45 гривен и выше.

В 12 часов курс находился в пределах 27,445/27,465 гривен, а Нацбанк перешел в формат продажи доллара по фиксированному ценнику 27,47 гривен. Это несколько сбило ажиотаж и снизило аппетиты спекулянтов и крупных продавцов, но до конца ситуацию не спасало, так как на рынок выходили все новые покупатели.

На обед дилеры ушли при уровне котировок 27,44/27,46 гривен, а после обеда доллар котировали в пределах 27,45/27,47. После 14 часов Нацбанк продал за вторую интервенцию $ 50 млн и ненадолго ушел с рынка. Котировки опять поползли вверх. НБУ вышел в третий раз с продажей по 27,49 гривен за доллар и простоял с этой котировкой уже до конца сессии.

Последний выход регулятора носил уже больше «воспитательный» характер, так как основная часть клиентов уже закрыла свои операции. Но спекулянты «нагнетали» страсти и пытались максимально вздернуть курс. Третья интервенция остудила их пыл и уже все поняли, что выше доллар сегодня не поднимется.

В итоге, к 15 часам курс находился в пределах 27,46/27,48 гривен, к 16:00 он поднялся до отметки 27,465/27,485 гривен, а завершились торги по доллару уровнем 27,455/27,475.

Главные события 5 января на валютном рынке:

1) Доллар за день вырос — с 27,42/27,44 до 27,455/27,475 гривен, а евро — с 30,99/31,01 до 31,12/31,14 гривен.

2) Нацбанк сегодня выходил на торги трижды. В самом начале закрывал все заявки на покупку по 27,45 гривен и выше, затем продал $ 50 млн по 27,47 гривен, а потом простоял уже до самого конца сессии с продажей по 27,49.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,4507 гривен, а официальный курс на 6 января 2022 года установлен на уровне 27,4551 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,45 / 27,47

евро — 31,12/ 31,14

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1336 / 1,1338

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