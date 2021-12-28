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Топ-подрядчики «Укравтодора» в 2021 году: кто и сколько получил средств

Топ-подрядчики «Укравтодора» в 2021 году: кто и сколько получил средств

В 2021 году в Украине довольно активно строили и ремонтировали дороги. По данным издания «Наши гроші», в течение последней недели года в системе «Укравтодора» прошло почти 40% тендеров от всех тендеров в Украине за этот период.

Наибольшую долю от всех средств в 2021 году получила компания «Автострада» — 17,9% (46,6 млрд грн). Несколько меньше, 16,8%, досталось компании «Автомагистраль-Юг» — 43,9 млрд грн.

Далее уже с более заметным отрывом идет компания «Онур Конструкцион Интернешнл», которая в 2021 году получила от «Укравтодора» 26,1 млрд грн, то есть 10%.

На четвертом месте среди топ-подрядчиков оказалась компания «Ростдорстрой», которая получила 25,1 млрд грн (9,6%). Замыкает пятерку крупнейших подрядчиков в 2021 году «Хмельницкое ШБУ № 56» — «Укравтодор» ей выделил 17,3 млрд грн (6,6%).

Немногим более 5% получили в течение года компании «ШБУ-77» (14,3 млрд) и ПБС» (13,3 млрд грн). «Стройинвест Инжиниринг» получила от «Укравтодора» 12,7 млрд грн (4,9%), а «Техно-Буд-Центр» — 11 млрд грн (4,2%).

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7,9 млрд грн (3% от общей доли) досталось компании «ШБ «Альтком», 6,7 млрд грн (2,6%) — компании «СТЛ+М».

От 1 до 1,4% от общей доли получили шесть компаний: «Энергетическо-дорожное строительство» (3,8 млрд грн), «Д С Пром Групп» (3,7 млрд грн), «Европейская дорожно-строительная компания» (2,9 млрд грн), «Автомагистраль» (2,7 млрд грн), «Славдорстрой» (2,5 млрд грн) и «Ровноавтошляхбуд» (2,5 млрд грн).

Остальные 23 из топ-40 подрядчиков получили менее 1% от общей доли.

По материалам Слово и Дело
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