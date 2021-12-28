Основные источники госзаимствований в бюджет-2021

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-декабрь 2021 года составили 602,8 миллиарда гривен или 86,2% от запланированных на этот период.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд грн (3,1 млрд долларов и 778,1 млн евро).
Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» и в объеме 20 млрд грн — ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».
Из внешних источников привлечено 192,8 млрд грн, в частности:
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн (94,2% от плана), платежи по обслуживанию — 150 млрд грн (98,6% плана).
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