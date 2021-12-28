Основные источники госзаимствований в бюджет-2021

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-декабрь 2021 года составили 602,8 миллиарда гривен или 86,2% от запланированных на этот период.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд грн (3,1 млрд долларов и 778,1 млн евро).

Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» и в объеме 20 млрд грн — ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».

Из внешних источников привлечено 192,8 млрд грн, в частности:

48,2 млрд грн (1,75 млрд долларов) путем размещения 8-летних евробондов под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,3%;

73,4 млрд грн (1,9 млрд СПЗ ) получение средств общего распределения специальных прав заимствования Международного валютного фонда;

18,8 млрд грн (0,5 млрд СПЗ ) получение второго транша кредита МВФ в рамках программы Stand-by-2020;

18 млрд грн (588,7 млн евро) поступление средств в рамках макрофинансовой помощи ЕС;

7,5 млрд грн (250 млн евро) получение кредитов от Cargill Financial Services International, Inc.

0,8 млрд грн (30 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»;

1,5 млрд грн (55 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID -19»;

0,4 млрд грн (15 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»;

0,3 млрд грн (12,4 млн долларов) получение средств от МБРР в рамках программы «Дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей»;

9,6 млрд грн (350 млн долларов) поступление средств займа МБРР для системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления»;

1 млрд грн (37,6 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID -19 и вакцинация в Украине»;

0,4 млрд грн (14,5 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины»;

2,9 млрд грн (105 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках Дополнительного финансирования проекта «Экстренное реагирование на COVID -19 и вакцинация в Украине»;

9,2 млрд грн (300 млн евро) поступление средств займа МБРР для системного проекта «Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления»;

0,27 млрд грн (10 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов».

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн (94,2% от плана), платежи по обслуживанию — 150 млрд грн (98,6% плана).