По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (39,921 млн грн и 18,213 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (23 и 41), максимальный курс продажи доллара 27,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,43−27,44 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активные заявки по доллару на сумму 58,134 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,4600 — 63 336
27,4500 — 30 000
27,4500 — 40 000
27,4500 — 27 000
27,4500 — 55 000
27,4500 — 10 000
27,4500 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,4300 — 10 000
27,4300 — 30 000
27,4500 — 33 333
27,4700 — 111 111
27,4700 — 40 000
27,4700 — 10 000
27,4700 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,4817 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,4241 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платежки за отопление в многоэтажках можно уменьшить в два раза - эксперт4 ч. назад - 2401 9
Квартира для сдачи в аренду: на что обратить вниманиеВчера, 16:03 - 3461 5
10 миллиардеров, которые больше всего обеднели за 2021 год. Вместе они потеряли $152 млрдВчера, 16:13 - 981 5
«Фальшивые деньги»: миллиардер посоветовал избегать фиата и переходить на BTCВчера, 21:22 - 2374 4
В Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом будущей метавселенной8 ч. назад - 510 2
Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменитсяВчера, 16:41 - 4701 2
Квартира для сдачи в аренду: на что обратить вниманиеВчера, 16:03 - 3461 5
Платежки за отопление в многоэтажках можно уменьшить в два раза - эксперт4 ч. назад - 2401 9
«Фальшивые деньги»: миллиардер посоветовал избегать фиата и переходить на BTCВчера, 21:22 - 2374 4
ТОП-5 отраслей с самыми высокими зарплатами в Украине в 2021 годуВчера, 14:16 - 1821 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 557 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1505 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2326 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2334
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2982 4