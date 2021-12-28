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В Украине изменился размер сбора при первой регистрации автомобиля

В Украине изменился размер сбора при первой регистрации автомобиля

С 1 января 2022 года изменен размер прожиточного минимума, а следовательно и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает о новом размере сбора.

Как отмеечают в Главном сервисном центре МВД, согласно законодательству, при приобретении права собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица уплачивают сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Размер сбора устанавливается в следующих размерах:

  • 3% – если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 4% – если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

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Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.

Сколько придется платить в 2022? С 1 января в Украине установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2 481 грн. Поэтому во время первой госрегистрации легкового автомобиля следует применять такие расчеты в зависимости от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

  • если стоимость авто не превышает или равна 409 365 грн – платится 3%;
  • более 409 365 грн, но не превышает или равна 719 490 грн – платится 4%;
  • более 719 490 грн – платится 5%.

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Налог уплачивается на бюджетные счета для зачисления поступлений в общий фонд государственного бюджета, открытые в главных управлениях Казначейства по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в территориальных сервисных центрах МВД.

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По материалам Finance.UA
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