В Украине изменился размер сбора при первой регистрации автомобиля

С 1 января 2022 года изменен размер прожиточного минимума, а следовательно и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает о новом размере сбора.

Как отмеечают в Главном сервисном центре МВД, согласно законодательству, при приобретении права собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица уплачивают сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Размер сбора устанавливается в следующих размерах:

3% – если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% – если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.

Сколько придется платить в 2022? С 1 января в Украине установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2 481 грн. Поэтому во время первой госрегистрации легкового автомобиля следует применять такие расчеты в зависимости от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

если стоимость авто не превышает или равна 409 365 грн – платится 3%;

более 409 365 грн, но не превышает или равна 719 490 грн – платится 4%;

более 719 490 грн – платится 5%.

Читайте также: ТОП-7 новых моделей авто, представленных в Украине в течение 2021 года

Налог уплачивается на бюджетные счета для зачисления поступлений в общий фонд государственного бюджета, открытые в главных управлениях Казначейства по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в территориальных сервисных центрах МВД.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.