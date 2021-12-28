BMW представила «заряженный» электрокроссовер iX M60 (фото)

BMW iX — это мощный электрический кроссовер, но в BMW замахнулись на новые высоты, презентовав первый электрический кроссовер, имеющий в названии букву М.
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В основе силовой установки iX M60 два электромотора суммарной мощностью 619 «лошадок» и крутящим моментом 1100 Нм. Разгон до 100 км/ч — 3,8 секунды. Однако это пиковая отдача, которая доступна только в режиме Sport, да и не рекордная для электрокроссоверов динамика — модели Tesla разгоняются еще быстрее. В обычных условиях мощность и момент не превышают 532 «силы» и 1015 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Батарея емкостью 111,5 кВт-ч позволяет проезжать без подзарядки до 566 км по методике WLTP.
Фото: insideevs.ru
Для улучшения управляемости кроссовер по умолчанию оснащен пневматической подвеской с электронно-управляемыми амортизаторами и подруливающими задними колесами: на «гражданском» iX xDrive50 эти технологии являются опциональными и входят в пакет Sport. Также iX M60 получил увеличенные тормоза M Performance с окрашенными в синий цвет суппортами. Кроме того, в стандартную комплектацию спортивного электрокроссовера входят адаптивный круиз-контроль, камеры по кругу, система Parking Assistant Plus, беспроводная зарядка для телефона и аудиосистема премиум-класса Bowers And Wilkins.
Фото: insideevs.ru
Несмотря на значительные технические доработки, внешне новинка не слишком отличается от обычного iX. По сути, распознать машину можно лишь по некоторым декоративным элементам, новым 22-дюймовым дискам и логотипам M Performance.
Мировые продажи стартуют уже в июне этого года, однако прайс на новинку пока не объявлен. Скорее всего, стоимость электромобиля вплотную приблизится к планке в 100 тысяч долларов, а может и превысит ее. Обычный iX стоит в Украине от 74 тысяч долларов.
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