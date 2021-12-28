Межбанк: среда будет самым активным днем на валютном рынке

Среда будет самым активным днем на валютном рынке на этой короткой предрождественской неделе.

Та часть клиентов, кто уже работает, а не отдыхает сразу до 10 января – вчера «проснулась» и определилась со своими задачами и планами на ближайшие дни. И сегодня они станут закрывать свои основные операции с валютой, так как завтрашний четверг – уже снова предпраздничный и особой активности не будет.

Это приведет к росту статистики торгов и, по нашим расчетам, объем операций сегодня составит до $ 130−170 млн при заключении до 450−510 сделок.

Сами торги пройдут снова в несколько этапов:

1) с 10 до 12 часов – компании и сами банки только выйдут на рынок, и как говорится, станут только прицениваться, чтобы понять на что они могут рассчитывать при покупке/продаже валюты, а также определяться с общим курсовым трендом;

2) после 12 и до 15 часов – пройдет основная масса клиентских сделок, а также и спекулянты попробуют заработать в формате «в две стороны»;

3) после 15 часов, особенно после 15:30 и уже до самого конца сессии – основную «погоду» на межбанке уже будут формировать спекулянты. Работа на ТОМе позволит им растянуть спред и даже при благоприятном для них развитии событий — сыграть «на повышение».

Кроме этого, сегодня пройдет погашение ОВГЗ на 10,97 млрд гривен и процентов по ним и по другому крупному выпуску бумаг. Такие объемы дополнительной ликвидности при вялом валютном рынке могут спровоцировать определенное давление на курс.

Но, по нашим данным основная часть получателей этих средств — это госбанки, которые планируют их перевложить в новые облигации на аукционе 11 января. И скорее всего, они просто пока полученные средства разместят в короткие депсертификаты Нацбанка до очередного аукциона по ОВГЗ. В этом случае, особой проблемы для курса это погашение не создаст.

В основном, тренд на межбанке сегодня будут формировать курсовые интересы крупных игроков и их поведение по выходу/невыходу на рынок во время сессии.

Скорее всего, Нацбанк сможет и сегодня не принимать участия в торгах. Но если перекосы спроса и предложения на межбанке будут значительным, а колебания по курсу доллара превысят 6−8 копеек на долларе в первой половине сессии — НБУ выйдет на рынок с интервенцией, чтобы несколько сгладить скачки котировок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 5 января будут в пределах: доллар — коридор 27,30 — 27,55 грн, евро — коридор 30,80 — 31,15 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,43 / 27,45

евро — 31,02 / 31,04

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