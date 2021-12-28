В «Дії» появились оповещения о проверке кредитной истории

Ежедневно в Киберполицию поступают сотни обращений от украинцев о том, что на них незаконно оформляют кредиты. Поэтому команда «Дії» разработала оповещения, которые помогут украинцам контролировать этот процесс и защитят от кредитных мошенников. Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, рассказывает, как пользоваться новой функцией и чем она может быть полезна.
Оповещение о новых кредитах и проверке кредитной истории в «Дії» внедряет Минцифра вместе с украинским бюро кредитных историй. Это учреждение, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй.
Таким образом, теперь вы можете мгновенно узнать о новых кредитах и проверить свою кредитную историю, которая является обязательной для получения кредита.
Как это работает:
«Напомним, что пользоваться цифровым паспортом в „Дії“ безопаснее, чем бумажным. Ведь большинство кредитных преступлений происходит именно с бумажными документами, которые легко отксерить и воспользоваться данными», — отметили в пресс-службе приложения.
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