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В «Дії» появились оповещения о проверке кредитной истории

В «Дії» появились оповещения о проверке кредитной истории

Ежедневно в Киберполицию поступают сотни обращений от украинцев о том, что на них незаконно оформляют кредиты. Поэтому команда «Дії» разработала оповещения, которые помогут украинцам контролировать этот процесс и защитят от кредитных мошенников. Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, рассказывает, как пользоваться новой функцией и чем она может быть полезна.

Оповещение о новых кредитах и проверке кредитной истории в «Дії» внедряет Минцифра вместе с украинским бюро кредитных историй. Это учреждение, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй.

Таким образом, теперь вы можете мгновенно узнать о новых кредитах и проверить свою кредитную историю, которая является обязательной для получения кредита.

Как это работает:

  • если в «Дії» поступит оповещение о новом кредите, а вы его не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.
  • и если вы увидите уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро отреагировать.

«Напомним, что пользоваться цифровым паспортом в „Дії“ безопаснее, чем бумажным. Ведь большинство кредитных преступлений происходит именно с бумажными документами, которые легко отксерить и воспользоваться данными», — отметили в пресс-службе приложения.

По материалам Finance.UA
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