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Межбанк: доллар и евро начали дорожать

Межбанк: доллар и евро начали дорожать

Первый полноценный рабочий день 2022 года на межбанке прошел достаточно интересно. Ожидаемо значительных объемов операций не было. Клиенты в первой половине дня только “просыпались”, а во второй – начали проводить свои операции, но без особой спешки.

Учитывая, что сделок было немного – любой выход на рынок покупателя или продавца в течение дня полностью изменял расклад спроса и предложения на торгах и соответственно – курсовой тренд.

Стартовав с уровня 27,35/27,37 к 11 часам доллар подешевел до 27,30/27,32 гривен, к полудню – до 27,285/27,305 гривен, а к обеду курс опустился до 27,28/27,30.

Продержался он в этих пределах до 14 часов, после чего спрос начал постепенно превышать предложение и часть продавцов решили этим воспользоваться. Они сыграли “на повышение” , а спекулянты разогнали котировки до 27,295/27,315 к 15 часам и уже на ТОМе – до 27,345/27,365 к 16 часам и до 27,395/27,415 к завершению сессии.

НБУ на торги не выходил, да и потребности в этом при таком вялом рынке – явно не было.

Учитывая, что и справочный курс Нацбанка на 12:00, и официальный курс доллара на завтра находятся в пределах 27,30 гривен – то есть и до 12 часов (время формирования справочного курса) и к концу сессии (когда устанавливается официальный курс) – особых изменений по ним не произошло – можно говорить о том, что во многом формальный разгон котировок до 27,395/27,415 гривен к концу торгов – носит спекулятивный характер. Завтра, когда клиенты уже войдут в более-менее рабочий ритм – станет понятен реальный расклад сил на межбанке и общая тенденция на рынке по курсу.

Главные события 4 января на валютном рынке:

1) Доллар за день вырос — с 27,35/27,37 до 27,395/27,415 гривен, а евро с 30,87/30,90 до 30,91/30,94 гривен.

2) Нацбанк сегодня не выходил на торги.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,2984 гривен, а официальный курс на 5 января 2022 года установлен на уровне 27,2976 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,39 / 27,41
евро – 30,91 / 30,93

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1298 / 1,1300

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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