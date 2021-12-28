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Какие виды деклараций существуют и когда их следует подавать: разъяснение НАПК

Какие виды деклараций существуют и когда их следует подавать: разъяснение НАПК

Специалисты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) предоставили разъяснение, в котором напомнили, какие виды деклараций существуют, когда их следует подавать и какой отчетный период они охватывают.

Законом и Порядком № 449/21 предусмотрены три вида деклараций.

Ежегодная декларация – подается в период с 1 января до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. Она охватывает отчетный год (период с 1 января до 31 декабря включительно), предшествующий году, в котором подается декларация, и по общему правилу содержит информацию по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Обязанность подавать ежегодную декларацию возникает у субъекта декларирования:

  • ежегодно в течение срока ведения деятельности, которая предусматривает обязанность представления декларации, или пребывания в должности, которая обусловливает ведение такой деятельности. Для этого в разделе І «Вид декларации и отчетный период» декларации следует выбрать отметку «я продолжаю выполнять функции государства или органа местного самоуправления»;
  • в следующем году после прекращения деятельности, которая предусматривает обязанность подачи декларации, или пребывание в должности, которая обусловливает ведение такой деятельности (после увольнения). Для этого в разделе І следует выбрать отметку «я прекратил(а) выполнять функции государства или органа местного самоуправления (после увольнения)»;

Декларация при увольнении – подается в соответствии с абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закона не позднее 30 календарных дней со дня прекращения деятельности.

Такая декларация подается за период, который не был охвачен декларациями, ранее поданными субъектом декларирования, и содержит информацию по состоянию на последний день такого периода, которым является последний день ведения деятельности, которая предусматривает обязанность подачи декларации, пребывания на должности, которая предопределяет ведение такой деятельности.

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Отсчет срока подачи декларации при увольнении начинается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем прекращения деятельности.

Если у лица на протяжении отчетного периода были основания для подачи декларации при увольнении несколько раз, каждая из них должна быть подана за период, который не был охвачен ранее поданными декларациями.

Декларация кандидата на должность – декларация, которая подается в соответствии с абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закона и охватывает отчетный период с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий году, в котором лицо подало заявление на занятие должности, если иное не предусмотрено законодательством и по общему правилу содержит информацию по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Как правило, такая декларация подается после определения лица победителем конкурса, до дня назначения или избрания лица на должность. В то же время необходимо обращать внимание на требования специальных законов.

Если лицо, у которого возникла обязанность подать декларацию кандидата на должность, независимо от обстоятельств уже подало ежегодную декларацию (с любой пометкой) за прошлый год, декларация кандидата на должность за этот период не подается.

В то же время, если поданная декларация кандидата на должность охватывала предыдущий отчетный год, а у лица возникла обязанность подать ежегодную декларацию за тот же отчетный период, то лицо обязано подать ежегодную декларацию.

По материалам Finance.UA
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