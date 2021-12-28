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«Укравтодор» заплатил турецкой Onur 350 миллионов задолженности по решению суда

«Укравтодор» заплатил турецкой Onur 350 миллионов задолженности по решению суда

«Укравтодор» заплатил турецкой Onur 347,5 млн грн задолженности по решению суда, пишет Экономическая правда.

Как свидетельствуют данные портала spending.gov.ua, «Укравтодор» перечислил представительству «Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет ве Санаи Аноним Ширкети» 347,513 млн грн 30 декабря 2021 года.

Указанное назначение платежа — добровольное исполнение решения суда по делу № 910/10 477/21 от 23.09.2021.

23 сентября 2021 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Onur и решил взыскать с «Укравтодора» в пользу турецкой компании 347,5 млн грн задолженности.

Согласно материалам дела, 20 января 2020 года «Укравтодор» заключил с компанией контракт по капремонту дороги М-05 Киев — Одесса, Лоты 1−3: Лот 1, км 87+442 — км 98+400; Лот 2, км 98+400 — км 113+400; Лот 3, км 113+400 — км 128+028.

В постановлении суда говорится, что заказчик принял конкурсную заявку подрядчика по лоту 1 на сумму 19,7 млн евро, по лоту 2 — 21,3 млн евро, по лоту 3 — 24 млн евро.

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Onur в своем иске указывал, что «Укравтодор» не выполняет авансовый платежный сертификат от 14 мая 2020-го и промежуточный платежный сертификат № 1 от 1 июня 2020-го, ссылаясь на отсутствие согласованного финансирования, в связи с получением письма от 30.10.2020 ЕБРР об отмене финансирования работ.

В то же время госагентство в своей позиции ссылалось на то, что невыполнение условий контракта обусловлено тем, что:

  • Минфин письмом от 03.07.2020 № 19 030−08/07−5/20 023 вернул платежные документы «Укравтодора» по оплате обязательств по контракту без рассмотрения, ссылаясь на то, что ЕБРР письмом от 18.06.2020 сообщил о приостановке финансирования контракта до завершения расследования относительно нарушений условий проведенного тендера;
  • письмами от 30.10.2020 ЕБРР и от 05.02.2021 ЕИБ отменили финансирование за счет кредитных средств расходов по контракту;
  • в 2020 году финансирование по контракту было предусмотрено бюджетной программой 3 111 600 «Развитие автомагистралей и реформа дорожного сектора» по направлению, предусмотренному подпунктом 9 пункта 9 паспорта бюджетной программы на 2020 год, утвержденной приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины № 57 от 14.02.2020;
  • в 2021 году объект, являющийся предметом контракта, не включен в перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

Суд решил, что отсутствие у должника необходимых средств или взятие им обязательств без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий не освобождает его от обязанности выполнить обязательства.

По материалам Економічна Правда
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