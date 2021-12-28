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Телевизоры Samsung позволят показывать NFT, а также торговать ими

Телевизоры Samsung позволят показывать NFT, а также торговать ими

В прошлом году невзаимозаменяемые токены (NFT) достигли очень высокого уровня популярности. Владельцы цифровых объектов, подлинность которых подтверждается с помощью NFT, обычно демонстрируют их другим с помощью смартфона или ноутбука. Новые телевизоры Samsung расширят возможности в этом плане, поскольку с их помощью можно будет демонстрировать, а также находить, покупать и продавать NFT-токены.

В связи с ростом спроса на NFT, потребность в решении для просмотра и покупок предметов цифрового искусства как никогда велика. В 2022 году Samsung представит первый в мире NFT-обозреватель и агрегатор торговых площадок на основе телевизора — «новаторскую платформу, которая позволит просматривать и покупать ваши любимые произведения цифрового искусства в одном месте», — говорится в сообщении Samsung.

В заявлении производителя сказано, что некоторые модели телевизоров 2022 года получат поддержку специального приложения NFT Platform, с помощью которого авторы контента «смогут делиться искусством со всем миром», а потенциальные покупатели будут иметь возможность просматривать цифровые объекты перед приобретением, а также выполнять другие действия.

Кроме того, функция автоматической калибровки будет настраивать параметры отображения «в соответствии с предустановленными значениями, поэтому авторы могут быть уверены, что их работы выглядят безупречно и максимально качественно».

Как пишет ForkLog, речь идет о моделях MICRO LED, Neo QLED и The Frame. Приложение поддерживает несколько NFT-маркетплейсов — детали в компании не раскрыли.

Ожидается, что более подробная информация о NFT Platform появится позднее. Первые телевизоры Samsung с поддержкой упомянутой функции должны поступить в продажу в течение ближайших месяцев.

По материалам 3Dnews
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