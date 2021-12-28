По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (46,309 млн грн и 29,619 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (33 и 39), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,30−27,31 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 75,928 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

31,0000 — 200

27,3300 — 200 000

27,3100 — 40 000

27,3100 — 63 336

27,3000 — 55 999

27,3000 — 30 000

27,3000 — 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,2600 — 10 000

27,2700 — 30 000

27,2700 — 30 000

27,2700 — 30 000

27,3200 — 15 000

27,3200 — 40 000

27,3200 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3384 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2884 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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