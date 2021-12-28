Глава ГМС описала «идеального мигранта» для Украины

Учитывая демографический кризис, Украине нужна абсолютно четко понятная категория мигрантов. Эти люди должны заменить собой тот трудопоток, который уезжает из страны.

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина.

«Если немного пофантазировать, я могла бы описать „идеального мигранта“… Это должен быть образованный человек, знающий украинский язык и историю, или намерен их изучить. Это лицо, которое работает по украинским законам и имеет намерение работать в Украине, платить тут налоги, учить детей, то есть интегрироваться в украинское общество», — сказала она.

При этом Науменко отметила, что «в принципе, о таком „идеальном мигранте“, наверное, мечтает каждое государство».

Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года миграционный прирост в Украине составил 15 473 чел. (в 2020 году — 6 852).